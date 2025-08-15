В Индии из-за ливней и оползней погибли 60 человек, еще более 100 пропали без вести
Десятки людей погибли и пропали без вести после того, как внезапный сильный дождь вызвал наводнения и оползни в индийском Кашмире. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Известно о минимум 60 погибших и более 100 пропавших без вести.
В четверг деревню Часоти в индийском Кашмире затопили стремительные оползни и паводковые воды, смыв паломников, которые собрались на обед перед тем, как подняться на холм к популярному месту паломничества.
"Мы услышали оглушительный грохот, за которым началось внезапное наводнение и слякоть. Люди кричали, и некоторые из них упали в реку Ченаб. Другие оказались погребены под обломками", – рассказал пострадавший паломник Ракеш Шарма.
В пятницу среди сломанных электрических столбов и грязи лежали сумки, одежда и другие вещи, облепленные грязью. Спасатели, используя лопаты, веревки и самодельные мосты, пытались вытащить людей из-под завалов.
"Нам сказали, что под обломками могут быть похоронены еще 100-150 человек", – сообщил один из спасателей информационному агентству ANI.
По первоначальным сообщениям, ожидаются большие потери.
