В Индии из-за ливней и оползней погибли 60 человек, еще более 100 пропали без вести
Десятки людей погибли и пропали без вести после того, как внезапный сильный дождь вызвал наводнения и оползни в индийском Кашмире. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Известно о минимум 60 погибших и более 100 пропавших без вести.

В четверг деревню Часоти в индийском Кашмире затопили стремительные оползни и паводковые воды, смыв паломников, которые собрались на обед перед тем, как подняться на холм к популярному месту паломничества.

"Мы услышали оглушительный грохот, за которым началось внезапное наводнение и слякоть. Люди кричали, и некоторые из них упали в реку Ченаб. Другие оказались погребены под обломками", – рассказал пострадавший паломник Ракеш Шарма.

В пятницу среди сломанных электрических столбов и грязи лежали сумки, одежда и другие вещи, облепленные грязью. Спасатели, используя лопаты, веревки и самодельные мосты, пытались вытащить людей из-под завалов.

"Нам сказали, что под обломками могут быть похоронены еще 100-150 человек", – сообщил один из спасателей информационному агентству ANI.

  • В начале июля стихия накрыла США. Наводнения в Техасе начались 4 июля после сильного ливня. Из-за осадков, превысивших предыдущие прогнозы, уровень воды в реке Гуадалупе резко повысился до более восьми метров.
  • 13 июля сообщалось о 129 погибших и 166 пропавших без вести.
