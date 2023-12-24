В Індонезії важка аварія на металургійному заводі, загинули 13 робітників, 46 поранено

На заводі китайської компанії з виплавки нікелю в Індонезії сталася аварія та пожежа під час ремонту плавильної печі

Виплавлення нікелю на острові Сулавесі в Індонезії (Фото - EPA)

На індонезійському острові Сулавесі на заводі з виплавки нікелю компанії Indonesia Tsingshan через аварію під час ремонту плавильної печі загинули 13 людей, ще 46 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

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Під час технічного обслуговування сталося руйнування печі та витік металевого розплаву. Аварія викликала пожежу, повідомив представник Індустріального парку Індонезії Моровалі.

За даними місцевої поліції, під час інциденту загинули 13 людей, постраждали ще 46.

Завод на острові Сулавесі належить компанії Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), за допомогою якой Китай інвестує в металургійне виробництво в Індонезії.

Як зазначається, серед загиблих – п'ять громадян Китаю.