В Индонезии тяжелая авария на металлургическом заводе, погибли 13 рабочих, 46 ранены

На заводе китайской компании по выплавке никеля в Индонезии произошли авария и пожар во время ремонта плавильной печи

Выплавка никеля на острове Сулавеси в Индонезии (Фото - EPA)

На индонезийском острове Сулавеси на заводе по выплавке никеля компании Indonesia Tsingshan из-за аварии во время ремонта плавильной печи погибли 13 человек, еще 46 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

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Во время технического обслуживания произошло разрушение печи и утечка металлического расплава. Авария вызвала пожар, сообщил представитель Индустриального парка Индонезии Моровали.

По данным местной полиции, при инциденте погибли 13 человек, пострадали еще 46.

Завод на острове Сулавеси принадлежит компании Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), через которую Китай инвестирует в металлургическое производство в Индонезии.

Как отмечается, среди погибших – пять граждан Китая.