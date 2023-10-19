В Ізраїлі спростили отримання права на зброю, зокрема для нових громадян

18 жовтня в Ізраїлі опубліковані в офіційних медіа та набули чинності спрощені правила для отримання права на володіння зброєю.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Громадяни Ізраїлю отримують право на володіння зброєю на підставі одного з критеріїв та виконання низки вимог, пов'язаних із цим критерієм.

У праві на володіння зброєю за критерієм проходження військової служби факт проходження служби в ЦАХАЛ замінено на вимогу пред'явити "посвідчення бійця", яке ЦАХАЛ може видавати навіть тим, хто не служив, у разі виконанні ними низки умов.

Для отримання дозволу за критерієм проживання чи роботи у населеному пункті, які дають право на носіння зброї, тепер достатньо факту роботи у такому населеному пункті більшої частини робочого тижня або навчання у ньому не менше двох днів на тиждень.

Новим громадянам для отримання дозволу на зброю тепер не потрібно чекати три роки з моменту репатріації, якщо вони відповідають іншим критеріям.

Право на отримання зброї тепер мають волонтери служби швидкої допомоги МАДА (раніше таке право отримували лише штатні працівники).

Також право на зброю отримують колишні співробітники рятувальних служб та пожежної охорони, якщо у них не було такого права під час роботи, та волонтери цих служб після двох років волонтерської роботи.

У червні 2022 року понад мільйон українців підтримали легалізацію права на носіння вогнепальної зброї.

Також читайте: Право на зброю. Як воно змінює суспільство – від США до України. Нова історія LIGA.net

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.