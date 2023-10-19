RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В Ізраїлі спростили отримання права на зброю, зокрема для нових громадян

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 11:30
В Ізраїлі спростили отримання права на зброю, зокрема для нових громадян - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - EPA)

18 жовтня в Ізраїлі опубліковані в офіційних медіа та набули чинності спрощені правила для отримання права на володіння зброєю.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Громадяни Ізраїлю отримують право на володіння зброєю на підставі одного з критеріїв та виконання низки вимог, пов'язаних із цим критерієм.

У праві на володіння зброєю за критерієм проходження військової служби факт проходження служби в ЦАХАЛ замінено на вимогу пред'явити "посвідчення бійця", яке ЦАХАЛ може видавати навіть тим, хто не служив, у разі виконанні ними низки умов.

Для отримання дозволу за критерієм проживання чи роботи у населеному пункті, які дають право на носіння зброї, тепер достатньо факту роботи у такому населеному пункті більшої частини робочого тижня або навчання у ньому не менше двох днів на тиждень.

Новим громадянам для отримання дозволу на зброю тепер не потрібно чекати три роки з моменту репатріації, якщо вони відповідають іншим критеріям.

Право на отримання зброї тепер мають волонтери служби швидкої допомоги МАДА (раніше таке право отримували лише штатні працівники).

Також право на зброю отримують колишні співробітники рятувальних служб та пожежної охорони, якщо у них не було такого права під час роботи, та волонтери цих служб після двох років волонтерської роботи.

Також читайте: Право на зброю. Як воно змінює суспільство – від США до України. Нова історія LIGA.net

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ізраїльвогнепальна зброяпосвідчення на зброю
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 