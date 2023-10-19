В Израиле упростили получение права на оружие, в том числе для новых граждан

18 октября в Израиле опубликованы в официальных медиа и вступили в силу упрощенные правила для получения права на владение оружием.

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Граждане Израиля получают право на владение оружием на основании одного из критериев и выполнения ряда требований, сопряженных с этим критерием.

В праве на владение оружием по критерию прохождения военной службы факт прохождения службы в ЦАХАЛ заменен на требование предъявить "удостоверение бойца", которое ЦАХАЛ может выдавать даже не служившим при выполнении ими ряда условий.

Для получения разрешения по критерию проживания или работы в населенном пункте, которые дают право на ношение оружия, теперь достаточно факта работы в таком населенном пункте большей части рабочей недели или учебы в нем не менее двух дней в неделю.

Новым гражданам для получения разрешения на оружие теперь не нужно ждать три года с момента репатриации, если они соответствуют другим критериям.

Право на получение оружия получили волонтеры службы скорой помощи МАДА (ранее такое право получали только штатные сотрудники).

Также право на оружие получают бывшие сотрудники спасательных служб и пожарной охраны, если у них не было такого права во время работы, и действующие волонтеры этих служб после двух лет волонтерской работы.

В июне 2022 года более миллиона украинцев поддержали легализацию права на ношение огнестрельного оружия.

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