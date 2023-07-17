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У Польщі літак рухнув на ангар із людьми: п'ятеро загиблих – фото, відео

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17.07.2023, 23:58
У Польщі літак рухнув на ангар із людьми: п'ятеро загиблих – фото, відео - Фото
Фото – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, Twitter

У Польщі літак упав і врізався в ангар, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще 10 осіб поранено. Про це повідомляє управління Державної протипожежної служби у Варшаві.

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Інцидент стався у варшавській провінції Хрцінно.

Літак американського виробника Cessna впав і врізався в ангар, внаслідок чого є загиблі та поранені. На місці працює 16 пожежних розрахунків.

RMF24, посилаючись на дані представниці штабу Державної протипожежної служби, пише, що в літаку перебували три пілоти, один із них загинув, один отримав поранення, ще один не постраждав.

Також відомо, що в ангарі, в який врізався літак, люди ховалися від негоди.

У Польщі літак рухнув на ангар із людьми: п'ятеро загиблих – фото, відео

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Оксана Житнюк
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