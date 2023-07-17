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В Польше самолет рухнул на ангар с людьми: пятеро погибших – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 23:58
В Польше самолет рухнул на ангар с людьми: пятеро погибших – фото, видео - Фото
Фото – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, Twitter

В Польше самолет упал и врезался в ангар, в результате чего погибли пять человек, еще 10 человек ранены. Об этом сообщает управление Государственной противопожарной службы в Варшаве.

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Инцидент произошел в варшавской провинции Хрцинно.

Самолет американского производителя Cessna упал и врезался в ангар, в результате чего есть погибшие и раненые. На месте работают 16 пожарных расчетов.

RMF24, ссылаясь на данные представительницы штаба Государственной противопожарной службы, пишет, что в самолете находились три пилота, один из них погиб, один получил ранения, еще один не пострадал.

Также известно, что в ангаре, в который врезался самолет, люди прятались от непогоды.

В Польше самолет рухнул на ангар с людьми: пятеро погибших – фото, видео

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Оксана Житнюк
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