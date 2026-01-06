В Росії глибока демографічна криза. За рік у країні зникли сотні сіл – розвідка

Село в Росї (Фото: Російські пропагандистські медіа)

Протягом 2025 року в Росії зникло щонайменше 266 населених пунктів, більшість із яких були повністю безлюдними. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Найбільше поселень зникло у Костромській області. Вона вдруге поспіль стала лідером за цим показником.

Друге місце посідає Новгородська область. Разом ці два регіони дали близько трьох чвертей усіх ліквідованих населених пунктів у 2025 році.

Третє місце посів Пермський край. Там, за інформацією розвідки, не лише фіксують зникнення сіл, а й проводять цілеспрямоване розселення віддалених поселень із невеликою кількістю мешканців. Частину дрібних сіл приєднують до більших населених пунктів.

У розвідці зазначили, що ліквідація населених пунктів відбувається шляхом юридичного оформлення занепаду. Регіони втрачають населення, а території зниклих сіл переводять під господарські потреби.

Процеси відбуваються на тлі заяв Москви про нову "Генеральну схему розселення", яка декларує відродження провінції. Насправді, як розповіли в розвідці, документ фіксує вимирання населення, велику різницю в рівні життя між центром і селами та безперспективність життя в провінції.

В розвідці наголосили, що напівпорожні села без медицини, освіти та роботи не приваблюють населення. Розрив у розвитку між регіонами та великими агломераціями продовжує зростати.

"У підсумку Росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція, вимирання сіл і розрив у розвитку лише зростають, тоді як гучні програми залишаються паперовими декораціями до реальності, що стрімко порожніє", – йдеться в повідомленні.