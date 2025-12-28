Санкції та величезні кошти, які Кремль змушений витрачати на продовження війни, впевнено ведуть російську економіку до колапсу, кажуть у Центрі протидії дезінформації

Москва-Сіті (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Російські органи статистики офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні в листопаді 2025 року. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів – понад 61%, йдеться у повідомленні. Падіння виробництва бульдозерів становить майже 54%, пасажирських вагонів – 50%, ліфтів – більш як 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.

Дані статистики оприлюднено невдовзі після "прямої лінії" російського диктатора Володимира Путіна, де він укотре намагався переконати росіян, що економіка РФ в умовах війни і санкцій "почувається чудово", а деяке зниження темпів зростання – це свідомий крок уряду для збереження "якості економіки".

Насправді ж в РФ доходи населення падають, тоді як фіскальне навантаження через війну зростає, зазначають у ЦПД.

"Попри всі старання Путіна приховати реальний стан речей, його тезам суперечить навіть офіційна російська статистика. Санкції та величезні кошти, які Кремль змушений витрачати на продовження війни, впевнено ведуть російську економіку до колапсу", – підсумували у ЦПД.

Раніше The Washington Post написала, що реальний економічний стан Росії значно гірший, аніж хоче показати Кремль. Країна вичерпала внутрішні фінансові резерви, а санкції починають бити по найуразливіших місцях: бюджету, банках і доходах населення.

Звіт французького інституту міжнародних відносин свідчить, що російська економіка втрачає динаміку й переходить у фазу стагфляції, дедалі більше нагадуючи іранську модель – із тривалою стагнацією, низькою модернізацією та залежністю від Китаю.