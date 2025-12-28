Санкции и огромные средства, которые Кремль вынужден тратить на продолжение войны, ведут российскую экономику к коллапсу, говорят в ЦПД

Москва-Сити (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Российские органы статистики официально зафиксировали падение промышленного производства в стране в ноябре 2025 года. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Наибольшее падение зафиксировано в области производства тракторов – более 61%, говорится в сообщении. Падение производства бульдозеров составляет почти 54%, пассажирских вагонов – 50%, лифтов – более 37%, автомобильное производство обвалилось на более чем 34%.

Данные статистики обнародованы вскоре после "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина, где он в очередной раз пытался убедить россиян, что экономика РФ в условиях войны и санкций "чувствует себя прекрасно", а некоторое снижение темпов роста – это сознательный шаг правительства для сохранения "качества экономики".

На самом деле в РФ доходы населения падают, тогда как фискальная нагрузка из-за войны растет, отмечают в ЦПД.

"Несмотря на все старания Путина скрыть реальное положение вещей, его тезисам противоречит даже официальная российская статистика. Санкции и огромные средства, которые Кремль вынужден тратить на продолжение войны, уверенно ведут российскую экономику к коллапсу", – подытожили в ЦПД.

Ранее The Washington Post написала, что реальное экономическое положение России значительно хуже, чем хочет показать Кремль. Страна исчерпала внутренние финансовые резервы, а санкции начинают бить по самым уязвимым местам: бюджету, банкам и доходам населения.

Отчет французского института международных отношений свидетельствует, что российская экономика теряет динамику и переходит в фазу стагфляции, все больше напоминая иранскую модель – с длительной стагнацией, низкой модернизацией и зависимостью от Китая.