Больше всего населенных пунктов ликвидировано в Костромской, Новгородской областях и Пермском крае

Село в России (Фото: Российские пропагандистские медиа)

В течение 2025 года в России исчезло по меньшей мере 266 населенных пунктов, большинство из которых были полностью безлюдными. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Больше всего поселений исчезло в Костромской области. Она второй раз подряд стала лидером по этому показателю.

Второе место занимает Новгородская область. Вместе эти два региона дали около трех четвертей всех ликвидированных населенных пунктов в 2025 году.

Третье место занял Пермский край. Там, по информации разведки, не только фиксируют исчезновение сел, но и проводят целенаправленное расселение отдаленных поселений с небольшим количеством жителей. Часть мелких сел присоединяют к более крупным населенным пунктам.

В разведке отметили, что ликвидация населенных пунктов происходит путем юридического оформления упадка. Регионы теряют население, а территории исчезнувших сел переводят под хозяйственные нужды.

Процессы происходят на фоне заявлений Москвы о новой "Генеральной схеме расселения", которая декларирует возрождение провинции. На самом деле, как рассказали в разведке, документ фиксирует вымирание населения, большую разницу в уровне жизни между центром и селами и бесперспективность жизни в провинции.

В разведке отметили, что полупустые села без медицины, образования и работы не привлекают население. Разрыв в развитии между регионами и крупными агломерациями продолжает расти.

"В итоге Россия демонстрирует системный упадок за пределами нескольких крупных агломераций: депопуляция, вымирание сел и разрыв в развитии только растут, тогда как громкие программы остаются бумажными декорациями к стремительно пустеющей реальности", – говорится в сообщении.