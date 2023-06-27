У Росії блискавка вбила чоловіка влучним ударом у голову – відео

У російському Краснодарі блискавка посеред вулиці вбила чоловіка влучним ударом у голову. Відповідне відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

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Деякі з них пишуть, що загиблий — мешканець тимчасово окупованого Сімферополя.

Пригода сталася на території овочебази.

Постраждалий помер на місці.

8 червня 2023 року з'явилося відео нападу акули в єгипетському місті Хургада на 23-річного росіянина Володимира Попова з Архангельська. Внаслідок атаки чоловік загинув.

У Хургаді виставлять у музеї тіло акули, яка вбила росіянина.

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