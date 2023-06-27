У Росії блискавка вбила чоловіка влучним ударом у голову – відео
27.06.2023, 16:16
Скриншот з відео
У російському Краснодарі блискавка посеред вулиці вбила чоловіка влучним ударом у голову. Відповідне відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали.
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Деякі з них пишуть, що загиблий — мешканець тимчасово окупованого Сімферополя.
Пригода сталася на території овочебази.
Постраждалий помер на місці.
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