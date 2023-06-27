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В России молния убила мужчину точным ударом в голову – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 16:16
В России молния убила мужчину точным ударом в голову – видео - Фото
Скриншот с видео

В российском Краснодаре молния посреди улицы убила мужчину точным ударом в голову. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

Некоторые из них пишут, что погибший — житель временно оккупированного Симферополя.

Происшествие произошло на территории овощебазы.

Пострадавший скончался на месте.

  • 8 июня 2023 появилось видео нападения акулы в египетском городе Хургада на 23-летнего россиянина Владимира Попова из Архангельска. В результате атаки мужчина погиб.
  • В Хургаде выставят в музее тело акулы, убившей россиянина.
Вадим Ребрина
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молниякраснодар
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