В России молния убила мужчину точным ударом в голову – видео
27.06.2023, 16:16
Скриншот с видео
В российском Краснодаре молния посреди улицы убила мужчину точным ударом в голову. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.
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Некоторые из них пишут, что погибший — житель временно оккупированного Симферополя.
Происшествие произошло на территории овощебазы.
Пострадавший скончался на месте.
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