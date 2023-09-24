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У Сомалі вибухнула вантажівка зі смертником – загинули 20 людей

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 06:18
У Сомалі вибухнула вантажівка зі смертником – загинули 20 людей - Фото
Беледуейне після теракту (Фото: соцмережі)

На контрольно-пропускному пункті в місті Беледуейне у центральній частині Сомалі вибухнула замінована вантажівка зі смертником, внаслідок чого загинуло щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє агенція Сіньхуа.

Епізод стався 23 вересня біля ринку і двох автозаправних станцій.

Комісар округу Беледуейне Омар Аласов заявив, що теракт спричинив "величезні руйнування", на місці працюють силовики та бригади медиків, які надають допомогу постраждалим.

Кілька поранених перебувають у критичному стані, тож кількість жертв може зрости.

Офіцер поліції Ахмед Аден зазначив, що серед загиблих було п’ятеро поліцейських, які стріляли по вантажівці, намагаючись зупинити її наїзд на КПП.

Беледуейне розташований у регіоні Хіран у центральній частині Сомалі, де раніше сталися сутички армії Сомалі та терористів з угрупування Аль-Шабаб. Тоді в ході операції було знищено три бази та ліквідовано 27 бойовиків. 

Бойовики Аль-Шабаб. ведуть свою боротьбу проти влади країни вже понад 10 років.

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Мілана Головань
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Сомалітерактсмертник
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