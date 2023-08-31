В Ізраїлі у теракті загинув військовий. У нього залишилися батьки у Харкові – Jewish News

В Ізраїлі стався черговий теракт – в районі блокпоста "Маккабім" палестинець за кермом вантажівки наїхав на авто, в салоні якого перебували шестеро людей. Єдиним загиблим виявився ізраїльський військовий, який репатріювався з України декілька років тому, його батьки живуть у Харкові. Про це повідомляє видання Jewish News та підтверджує старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Як стверджує Левін, загиблий – 20-річний Максим Молчанов. Він був сержантом 282-ї артилерійської бригади Армії оборони Ізраїлю, і репатріювався з України декілька років тому.

Його батьки живуть у Харкові, їм повідомлено про трагедію, пише старший лейтенант.

За даними журналістів, теракт стався 31 серпня. Терорист, який керував вантажівкою, був нейтралізований силами безпеки: спробував втекти, зіткнувся з автомобілем, і пізніше його застрелили працівники служби охорони сусіднього КПП "Хашмонаїм".

Він був палестинцем і в нього був дозвіл на роботу в Ізраїлі, стверджує Jewish News.

Молчанов отримав травми голови та живота – його стан оцінювався як критичний, пізніше він помер.

Стан другого потерпілого з травмами живота оцінюється як важкий. Ще четверо отримали травми від легкої до середньої тяжкості.

7 квітня 2023 року у столиці Ізраїля Тель-Авіві озброєний чоловік наїхав на авто у скупчення людей, після чого почав стріляти по них.

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