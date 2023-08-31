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В Израиле в теракте погиб военный. У него остались родители в Харькове – Jewish News

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 21:16
В Израиле в теракте погиб военный. У него остались родители в Харькове – Jewish News - Фото
Теракт на блокпосту в Израиле (фото: Jewish News)

В Израиле произошел очередной теракт – в районе блокпоста "Маккабим" палестинец за рулем грузовика наехал на авто, в салоне которого находились шесть человек. Единственным погибшим оказался израильский военный, репатриировавшийся из Украины несколько лет назад, его родители живут в Харькове. Об этом сообщает издание Jewish News и подтверждает старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Как утверждает Левин, погибший – 20-летний Максим Молчанов. Он был сержантом 282-й артиллерийской бригады Армии обороны Израиля и репатриировался из Украины несколько лет назад.

Его родители живут в Харькове, им доложили о трагедии, пишет старший лейтенант.

Максим Молчанов (фото: Ігаль Левін)

По данным журналистов, теракт произошел 31 августа. Террорист, управлявший грузовиком, был нейтрализован силами безопасности: попытался скрыться, столкнулся с автомобилем, и позже его застрелили сотрудники службы охраны соседнего КПП "Хашмонаим".

Он был палестинцем и у него было разрешение на работу в Израиле, утверждает Jewish News.

Молчанов получил травмы головы и живота – его состояние оценивалось как критическое, позже он скончался.

Состояние второго пострадавшего с травмами живота оценивается как тяжелое. Еще четверо получили травмы от лёгкой до средней тяжести.

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Милана Головань
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