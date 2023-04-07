В Тель-Авиве мужчина открыл огонь по мирным жителям и наехал на них на автомобиле. Местное издание The Times of Israel сообщает, что полиция уже ликвидировала нападающего.

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Нападение произошло на городской набережной. По предварительной информации от очевидцев, мужчина открыл огонь по людям, в результате чего двое туристов получили ранения средней тяжести. После этого он наехал на автомобиле на людей, пострадали еще пять человек.

По другим противоречивым друг другу версиям, обнародованным The Times of Israel, нападающий якобы начал стрелять по людям и разбился; или наехал на людей, потом вышел из салона авто и начал стрелять из оружия.

В МИДе Израиля назвали инцидент терактом.

Издание Walla сообщает, что известно об одном погибшем. По предварительным данным, речь идет о гражданине Италии. Кроме того, журналисты сообщили, что нападающим был якобы араб из Израиля.

В полиции Тель-Авива сообщили, что "нейтрализовали" водителя, то есть убили.

По словам правоохранителей, они подошли к перевернутому автомобилю и увидели, что мужчина "агрессивно" тянется к оружию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы, пишет The Times of Israel.

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Мілана Головань

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