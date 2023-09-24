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В Сомали взорвался грузовик со смертником – погибли 20 человек

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 06:18
В Сомали взорвался грузовик со смертником – погибли 20 человек - Фото
Беледуэйне после теракта (Фото: соцсети)

На контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйне в центральной части Сомали взорвался заминированный грузовик со смертником, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Эпизод произошел 23 сентября у рынка и двух автозаправочных станций.

Комиссар округа Беледуэйне Омар Аласов заявил, что теракт вызвал "огромные разрушения", на месте работают силовики и бригады медиков, оказывающие помощь пострадавшим.

Несколько раненых находятся в критическом состоянии и количество жертв может возрасти.

Офицер полиции Ахмед Аден отметил, что среди погибших было пятеро полицейских, которые стреляли по грузовику, пытаясь остановить его наезд на КПП.

Беледуэйне расположен в регионе Хиран в центральной части Сомали, где ранее произошли столкновения армии Сомали и террористов из группировки Аль-Шабаб. Тогда в ходе операции были уничтожены три базы и ликвидированы 27 боевиков.

Боевики Аль-Шабаб ведут свою борьбу против властей страны уже более 10 лет.

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Милана Головань
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