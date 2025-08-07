У США арештували військового за підозрою у зливі Росії даних про танки Abrams

M1A2 Abrams: Ілюстративне фото wikipedia

У США арештували військовослужбовця частини, що дислокується у Форт-Блісс (Техас), за підозрою у шпигунстві на користь Росії та порушенні експортного законодавства. Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

За даними слідства, 22-річний Тейлор Адам Лі намагався передати Росії конфіденційну інформацію національної оборони, зокрема щодо експлуатації M1A2 Abrams – основного бойового танка США.

"Тейлор Лі намагався надати секретну військову інформацію стосовно вразливостей американських танків особі, яку він вважав офіцером російської розвідки, в обмін на російське громадянство", – сказав помічник директора контррозвідувального відділу Федеральної служби безпеки США Роман Рожавський.

Згідно з даними слідства, Лі з травня намагався надсилати інформацію про оборону США до Міністерства оборони Росії.

У липні, під час особистої зустрічі між Лі та особою, яку він вважав російським розвідником, Лі нібито передав SD-картку, що містила інформацію про Abrams – ще одну броньовану бойову машину, яка використовується американськими збройними силами у бойових операціях США.

Він також запропонував передати конкретне обладнання, що є всередині танка.

31 липня військовий доставив це обладнання до сховища в Ель-Пасо у Техасі та відправив повідомлення особі, яку він вважав представником російської сторони, що "місія виконана".

Після цього його було затримано та заарештовано.

Слідство проводять відділи ФБР у Вашингтоні та Ель-Пасо за сприяння Командування контррозвідки армії США.