У США арештували військового за підозрою у зливі Росії даних про танки Abrams
У США арештували військовослужбовця частини, що дислокується у Форт-Блісс (Техас), за підозрою у шпигунстві на користь Росії та порушенні експортного законодавства. Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів.
За даними слідства, 22-річний Тейлор Адам Лі намагався передати Росії конфіденційну інформацію національної оборони, зокрема щодо експлуатації M1A2 Abrams – основного бойового танка США.
"Тейлор Лі намагався надати секретну військову інформацію стосовно вразливостей американських танків особі, яку він вважав офіцером російської розвідки, в обмін на російське громадянство", – сказав помічник директора контррозвідувального відділу Федеральної служби безпеки США Роман Рожавський.
Згідно з даними слідства, Лі з травня намагався надсилати інформацію про оборону США до Міністерства оборони Росії.
У липні, під час особистої зустрічі між Лі та особою, яку він вважав російським розвідником, Лі нібито передав SD-картку, що містила інформацію про Abrams – ще одну броньовану бойову машину, яка використовується американськими збройними силами у бойових операціях США.
Він також запропонував передати конкретне обладнання, що є всередині танка.
31 липня військовий доставив це обладнання до сховища в Ель-Пасо у Техасі та відправив повідомлення особі, яку він вважав представником російської сторони, що "місія виконана".
Після цього його було затримано та заарештовано.
Слідство проводять відділи ФБР у Вашингтоні та Ель-Пасо за сприяння Командування контррозвідки армії США.
- Найгучніший скандал із витоком даних американської оборони стався у 2023 році, коли нацгвардієць Військово-повітряних сил США Джек Тейшейра виклав у мережу секретні документи Пентагону, частина яких стосувалася підготовки України до контрнаступу.
- 12 листопада 2024 року Бостонський суд ув'язнив Тейшейру на 15 років за розголошення секретної інформації на платформі Discord.
Коментарі (0)