Джека Тейшейру, який злив секретні документи Пентагону, ув'язнили на 15 років

Колишній американський нацгвардієць був звинувачений у намаганні поширити секретні документи про війну в Україні та іншу важливу інформацію

В'їзд на місце служби Тейшейри (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

12 листопада Бостонський суд ув'язнив американського військовослужбовця Джека Тейшейру на 15 років за розголошення секретної інформації Пентагону на платформі Discord. Про це пише газета The Washington Post.

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"Я хотів сказати, що мені шкода за всю шкоду, яку я заподіяв моїм друзям, родині та тим, хто перебуває за кордоном. Я не думаю, що можу описати, наскільки я розкаяний. Я розумію всю свою відповідальність, і наслідки лягають на мої плечі", – сказав Тейшейра у суді.

Військовий був звинувачений у намаганні поширити секретні документи про війну в Україні та іншу важливу інформацію. Розміщені файли містили деталі про військову техніку, пересування військ, а також злам неназваної американської компанії та спробу замаху на американських військовослужбовців за кордоном.

Влада заарештувала Тейшейру у квітні 2023 року. Уряд не знайшов доказів його навмисних шпигунських мотивів, але прокурори дійшли висновку, що він хотів отримати профіт від онлайн-друзів. 5 березня чоловік визнав свою провину.