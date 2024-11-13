Джека Тейшейру, слившего секретные документы Пентагона, заключили в тюрьму на 15 лет
Въезд на место службы Тейшейры (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

12 ноября Бостонский суд заключил в тюрьму американского военнослужащего Джека Тейшейру на 15 лет за разглашение секретной информации Пентагона на платформе Discord. Об этом пишет газета The Washington Post.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Я хотел сказать, что мне жаль за весь вред, который я причинил моим друзьям, семье и тем, кто находится за границей. Я не думаю, что могу описать, насколько я раскаялся. Я понимаю всю свою ответственность, и последствия ложатся на мои плечи", – сказал Тейшейра в суде.

Военный был обвинен в попытке распространить секретные документы о войне в Украине и другую важную информацию. Размещенные файлы содержали детали о военной технике, передвижении войск, а также изломе неназванной американской компании и попытке покушения на американских военнослужащих за рубежом.

Власти арестовали Тейшейру в апреле 2023 года. Правительство не нашло доказательств его умышленных шпионских мотивов, но прокуроры пришли к выводу, что оно хотело получить профит от онлайн-друзей. 5 марта мужчина признал свою вину.

  • 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта того же года).
  • В Киеве тогда заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для беспокойства нет" .
Читайте также
NYT: утечка документов свидетельствует, что США получают информацию почти из каждой спецслужбы РФ
пентагонСШАсудджек тейшейраслив документов