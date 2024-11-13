Джека Тейшейру, слившего секретные документы Пентагона, заключили в тюрьму на 15 лет

Бывший американский нацгвардеец был обвинен в попытке распространить секретные документы о войне в Украине и другую важную информацию

Въезд на место службы Тейшейры (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

12 ноября Бостонский суд заключил в тюрьму американского военнослужащего Джека Тейшейру на 15 лет за разглашение секретной информации Пентагона на платформе Discord. Об этом пишет газета The Washington Post.

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"Я хотел сказать, что мне жаль за весь вред, который я причинил моим друзьям, семье и тем, кто находится за границей. Я не думаю, что могу описать, насколько я раскаялся. Я понимаю всю свою ответственность, и последствия ложатся на мои плечи", – сказал Тейшейра в суде.

Военный был обвинен в попытке распространить секретные документы о войне в Украине и другую важную информацию. Размещенные файлы содержали детали о военной технике, передвижении войск, а также изломе неназванной американской компании и попытке покушения на американских военнослужащих за рубежом.

Власти арестовали Тейшейру в апреле 2023 года. Правительство не нашло доказательств его умышленных шпионских мотивов, но прокуроры пришли к выводу, что оно хотело получить профит от онлайн-друзей. 5 марта мужчина признал свою вину.