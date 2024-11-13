Джека Тейшейру, слившего секретные документы Пентагона, заключили в тюрьму на 15 лет
12 ноября Бостонский суд заключил в тюрьму американского военнослужащего Джека Тейшейру на 15 лет за разглашение секретной информации Пентагона на платформе Discord. Об этом пишет газета The Washington Post.
"Я хотел сказать, что мне жаль за весь вред, который я причинил моим друзьям, семье и тем, кто находится за границей. Я не думаю, что могу описать, насколько я раскаялся. Я понимаю всю свою ответственность, и последствия ложатся на мои плечи", – сказал Тейшейра в суде.
Военный был обвинен в попытке распространить секретные документы о войне в Украине и другую важную информацию. Размещенные файлы содержали детали о военной технике, передвижении войск, а также изломе неназванной американской компании и попытке покушения на американских военнослужащих за рубежом.
Власти арестовали Тейшейру в апреле 2023 года. Правительство не нашло доказательств его умышленных шпионских мотивов, но прокуроры пришли к выводу, что оно хотело получить профит от онлайн-друзей. 5 марта мужчина признал свою вину.
- 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта того же года).
- В Киеве тогда заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для беспокойства нет" .