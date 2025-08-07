В США арестовали военнослужащего по подозрению в сливе России данных о танках Abrams

M1A2 Abrams: иллюстративное фото с сайта Wikipedia.

В США арестовали военнослужащего части, что дислоцируется в Форт-Блисс (Техас), по подозрению в шпионаже в пользу России и нарушении экспортного законодательства. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов.

По данным следствия, 22-летний Тейлор Адам Ли пытался передать России конфиденциальную информацию в сфере национальной обороны, в частности, касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams – основного боевого танка США.

"Тейлор Ли пытался передать секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человек, которого он считал офицером российской разведки, в обмен на российское гражданство", – заявил помощник директора отдела контрразведки Федеральной службы безопасности США Роман Рожавский.

Согласно данным следствия, Ли с мая пытался передавать информацию об обороне США в Министерство обороны России.

В июле, во время личной встречи между Ли и человеком, которого он считал российским разведчиком, Ли якобы передал SD-карту, содержащую информацию об Abrams – еще одной бронированной боевой машине, используемой американскими вооруженными силами в боевых операциях США.

Он также предложил передать конкретное оборудование, находящееся внутри танка.

31 июля военнослужащий доставил это оборудование на склад в Эль-Пасо, штат Техас, и отправил сообщение человеку, которого он считал представителем российской стороны, о том, что "миссия выполнена".

После этого он был задержан и арестован.

Расследование проводят отделения ФБР в Вашингтоне и Эль-Пасо при содействии Командования контрразведки армии США.