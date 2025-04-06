В Сирії може залишатися понад 100 складів хімічної зброї – NYT

Запаси зарину, хлору та іприту, що належали режиму Асада, можуть опинитися в руках бойовиків

Сирія (Фото: Mohammed Al-Rifai /EPA)

За оцінками міжнародної Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), у Сирії після повалення режиму Башара Асада залишається понад 100 місць зберігання хімічної зброї. Ймовірна кількість складів набагато вища за будь-яку, яку коли-небудь визнавав диктатор. Про це повідомляє The New York Times.

Організація заявила, що прийшла до своїх висновків на основі даних зовнішніх дослідників, некомерційних груп і розвідувальних даних, наданих її країнами-членами.

Як повідомляє видання, Асад використовував зброю із зарином, хлором та іпритом проти повстанців і сирійських мирних жителів протягом понад десяти років громадянської війни.

У перші роки війни уряд Асада визнав існування 27 об’єктів по виробництву та збереженню хімічної зброї, які ОЗХЗ проінспектувала та наказала закрити. Але режим диктатора продовжував використовувати хімічну зброю принаймні до 2018 року, а його уряд імпортував основні хімікати-прекурсори.

За даними організації, деякі склади, ймовірно, заховані в печерах або інших місцях, які важко знайти за допомогою супутникових знімків. Це збільшує ймовірність того, що хімічна зброя не захищена належним чином.

Представники ОЗХЗ стурбовані, що групи проасадівських бойовиків можуть отримати доступ до погано охоронюваних об’єктів з виробництва та збереження хімічної зброї.