В училищі на сході Китаю колишній студент влаштував різанину: вісім загиблих, 17 поранених

В училищі міста Їсін на в провінції Цзянсу на сході Китаю внаслідок нападу чоловіка з ножем загинули та отримали поранення люди. Про це пишуть агенція Xinhua та телеканал CNN.

Зазначається, що вісім людей загинули, ще 17 – поранені.

За даними поліції, з представниками якої поговорили журналісти, нападником виявився колишній студент, який нібито нещодавно провалив іспит і не отримав атестат про завершення навчання.

Після інциденту його затримали правоохоронці.

8 killed, 17 injured after knife attack in #Wuxi, #China



According to local media, the attack took place at polytechnic vocational college (Jiangsu Province). According to preliminary information, 21-year-old college graduate Xu Mujin attended collage with a knife pic.twitter.com/WXS5afDoX7