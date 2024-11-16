В училищі на сході Китаю колишній студент влаштував різанину: вісім загиблих, 17 поранених

Попередньо, кампус, де відбувся інцидент (Фото: IGIHE)

В училищі міста Їсін на в провінції Цзянсу на сході Китаю внаслідок нападу чоловіка з ножем загинули та отримали поранення люди. Про це пишуть агенція Xinhua та телеканал CNN.

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Зазначається, що вісім людей загинули, ще 17 – поранені.

За даними поліції, з представниками якої поговорили журналісти, нападником виявився колишній студент, який нібито нещодавно провалив іспит і не отримав атестат про завершення навчання.

Після інциденту його затримали правоохоронці.

8 killed, 17 injured after knife attack in #Wuxi, #China



According to local media, the attack took place at polytechnic vocational college (Jiangsu Province). According to preliminary information, 21-year-old college graduate Xu Mujin attended collage with a knife pic.twitter.com/WXS5afDoX7 — Cityintel (@Cityintel1) November 16, 2024

12 листопада 2024 року на півдні Китаю у місті Чжухай позашляховик в'їхав у перехожих біля відкритого спортивного центру. Відомо про 35 жертв, ще понад 40 людей отримали поранення