В училищі на сході Китаю колишній студент влаштував різанину: вісім загиблих, 17 поранених
В училищі міста Їсін на в провінції Цзянсу на сході Китаю внаслідок нападу чоловіка з ножем загинули та отримали поранення люди. Про це пишуть агенція Xinhua та телеканал CNN.
Зазначається, що вісім людей загинули, ще 17 – поранені.
За даними поліції, з представниками якої поговорили журналісти, нападником виявився колишній студент, який нібито нещодавно провалив іспит і не отримав атестат про завершення навчання.
Після інциденту його затримали правоохоронці.
8 killed, 17 injured after knife attack in #Wuxi, #China— Cityintel (@Cityintel1) November 16, 2024
According to local media, the attack took place at polytechnic vocational college (Jiangsu Province). According to preliminary information, 21-year-old college graduate Xu Mujin attended collage with a knife pic.twitter.com/WXS5afDoX7
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