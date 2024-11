В училище на востоке Китая бывший студент устроил резню: восемь погибших, 17 раненых

В училище города Исин в провинции Цзянсу на востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом погибли и получили ранения люди. Об этом пишут агентство Xinhua и телеканал CNN.

Отмечается, что восемь человек погибли, еще 17 ранены.

По данным полиции, с представителями которой поговорили журналисты, нападающим оказался бывший студент, якобы недавно проваливший экзамен и не получивший аттестат о завершении учебы.

После инцидента его задержали правоохранители.

