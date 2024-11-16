В ресторане под Парижем захватили заложников. Это мог сделать владелец заведения

Устроивший захват мужчина заявил о намерении покончить жизнь самоубийством, пишет Le Figaro

Фото с места происшествия (BFM TV)

В пригороде Парижа, в Исси-Ле-Мулино, произошел инцидент с захватом заложников в ресторане, сообщает BFM TV.

По предварительной информации, заложников удерживает владелец заведения, которое забаррикадировалось внутри помещения. Пока неизвестно, есть ли у него оружие.

По данным источника издания Le Figaro в полиции, в заложники взяты "трое или четверо сотрудников" ресторана. Устроивший захват мужчина заявил о намерении покончить жизнь самоубийством.

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