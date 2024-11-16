У ресторані під Парижем захопили заручників. Це міг зробити власник закладу

Чоловік, який влаштував захоплення, заявив про намір покінчити життя самогубством, пише Le Figaro

Фото з місця події (BFM TV)

У передмісті Парижа, в Іссі-Ле-Муліно, стався інцидент із захопленням заручників у ресторані, повідомляє BFM TV.

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За попередньою інформацією, заручників утримує власник закладу, який забарикадувався всередині приміщення. Поки невідомо, чи є у нього зброя.

За даними джерела видання Le Figaro у поліції, у заручники взяті "троє або четверо працівників" ресторану. Чоловік, який влаштував захоплення, заявив про намір покінчити життя самогубством.

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