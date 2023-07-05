У Південній Кореї розібрали "військовий супутник" Кім Чен Ина і сказали, що він зовсім не військовий

Військові експерти Південної Кореї проаналізували північнокорейський "військовий супутник", що впав під час запуску, і дійшли висновку, що він до жодного "військового використання" не придатний. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

31 травня Північна Корея провела невдалий запуск на орбіту супутника-шпигуна, під час зльоту ракета-носій "Чолліма-1" та корисне навантаження впали в море, їх виловили південнокорейські моряки.

Сьогодні військові Південної Кореї заявили, що дослідили уламки "розвідувального супутника" "Манрі-1" та дійшли висновку, що він не має значного військового застосування як засіб орбітальної розвідки.

"Після докладного аналізу основних частин північнокорейської космічної ракети-носія і супутника, які були розібрані, південнокорейські та американські експерти дійшли висновку, що вони взагалі не мали жодної військової цінності як розвідувальний супутник", – йдеться у заяві військових.

Перед спробою запуску супутника Північна Корея заявляла, що має намір запустити свій перший військовий розвідувальний супутник у період з 31 травня до 11 червня, щоб посилити моніторинг військової активності США.

22 квітня 2023 року міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада наказав військовим бути готовими збивати балістичні ракети або супутник Північної Кореї, якщо виникне ймовірність їхнього падіння на територію країни.

Читайте також: Радіоактивне цунамі. КНДР заявила про випробування ядерного підводного безпілотника

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.