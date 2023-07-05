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У Південній Кореї розібрали "військовий супутник" Кім Чен Ина і сказали, що він зовсім не військовий

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 12:56
У Південній Кореї розібрали
Підйом уламків північнокорейської ракети-носія (Фото - скриншот з відео)

Військові експерти Південної Кореї проаналізували північнокорейський "військовий супутник", що впав під час запуску, і дійшли висновку, що він до жодного "військового використання" не придатний. Про це повідомляє Reuters.

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31 травня Північна Корея провела невдалий запуск на орбіту супутника-шпигуна, під час зльоту ракета-носій "Чолліма-1" та корисне навантаження впали в море, їх виловили південнокорейські моряки.

Сьогодні військові Південної Кореї заявили, що дослідили уламки "розвідувального супутника" "Манрі-1" та дійшли висновку, що він не має значного військового застосування як засіб орбітальної розвідки.

"Після докладного аналізу основних частин північнокорейської космічної ракети-носія і супутника, які були розібрані, південнокорейські та американські експерти дійшли висновку, що вони взагалі не мали жодної військової цінності як розвідувальний супутник", – йдеться у заяві військових.

Перед спробою запуску супутника Північна Корея заявляла, що має намір запустити свій перший військовий розвідувальний супутник у період з 31 травня до 11 червня, щоб посилити моніторинг військової активності США.

  • 22 квітня 2023 року міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада наказав військовим бути готовими збивати балістичні ракети або супутник Північної Кореї, якщо виникне ймовірність їхнього падіння на територію країни.

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Сергій Бережний
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Північна КореяПівденна Кореясупутник-шпигун
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