В Южной Корее разобрали "военный спутник" Ким Чен Ына и сказали, что он совсем не военный

Военные эксперты Южной Кореи проанализировали упавший при запуске северокорейский "военный спутник" и пришли к выводу, что он ни к какому "военному использованию" не пригоден. Об этом сообщает Reuters.

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31 мая Северная Корея провела неудачный запуск на орбиту спутника-шпиона, при взлете ракета-носитель "Чоллима-1" и полезная нагрузка упали в море, их выловили южнокорейские моряки.

Сегодня военные Южной Кореи заявили, что исследовали обломки "разведывательного спутника" "Манри-1" и пришли к выводу, что он не имеет значимого военного применения как средство орбитальной разведки.

"После подробного анализа основных частей северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, которые были разобраны, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели никакой военной ценности в качестве разведывательного спутника", — говорится в заявлении военных.

Перед попыткой запуска спутника Северная Корея заявляла, что намерена запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня, чтобы усилить мониторинг военной активности США.

22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны.

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