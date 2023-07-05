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В Южной Корее разобрали "военный спутник" Ким Чен Ына и сказали, что он совсем не военный

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 12:56
В Южной Корее разобрали
Подъем обломков северокорейской ракеты-носителя (Фото - скриншот из видео)

Военные эксперты Южной Кореи проанализировали упавший при запуске северокорейский "военный спутник" и пришли к выводу, что он ни к какому "военному использованию" не пригоден. Об этом сообщает Reuters.

  

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31 мая Северная Корея провела неудачный запуск на орбиту спутника-шпиона, при взлете ракета-носитель "Чоллима-1" и полезная нагрузка упали в море, их выловили южнокорейские моряки.

Сегодня военные Южной Кореи заявили, что исследовали обломки "разведывательного спутника" "Манри-1" и пришли к выводу, что он не имеет значимого военного применения как средство орбитальной разведки.

"После подробного анализа основных частей северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, которые были разобраны, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели никакой военной ценности в качестве разведывательного спутника", — говорится в заявлении военных.

Перед попыткой запуска спутника Северная Корея заявляла, что намерена запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня, чтобы усилить мониторинг военной активности США.

  • 22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны. 

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Сергей Бережной
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