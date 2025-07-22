Велика Британія заборонить державному сектору виплачувати викуп кіберзлочинцям

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Велика Британія планує заборонити державним органам та операторам критично важливої національної інфраструктури, включно із державною службою охорони здоров’я, місцевими радами та школами, виплачувати викуп кіберзлочинцям. Про це повідомляє британський урядовий портал.

Програми-вимагачі коштують економіці Великої Британії мільйони фунтів стерлінгів щороку.

"Ми сповнені рішучості зруйнувати бізнес-модель кіберзлочинців і зробити життєво важливі послуги, від яких залежить громадськість, менш привабливою ціллю для груп програм-вимагачів", – заявив британський міністр безпеки Ден Джарвіс.

Підприємства, на які не поширюється планована заборона, будуть зобов'язані повідомляти уряд про будь-який намір сплатити викуп, щоб їм можна було надати "консультації та підтримку".