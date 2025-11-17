Влада Грузії хоче заборонити громадянам голосувати на виборах з-за кордону

Інфраструктура для голосування на виборах до парламенту за межами Грузії більше не створюватиметься, заявив Шалва Папуашвілі

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Керівна партія Грузії збирається заборонити громадянам країни, які мешкають поза її межами, брати участь у виборах з-за кордону. Про це повідомило Ехо Кавказу з посиланням на заяву спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі.

Згідно з чинним Виборчим кодексом країни нерезиденти не можуть голосувати на муніципальних виборах, але мають право брати участь у парламентських, для чого за кордоном відкриваються виборчі дільниці.

Після змін до законодавства громадяни зможуть голосувати на виборах до парламенту Грузії лише на території країни за аналогією з муніципальними виборами. За твердженням Папуашвілі, це нововведення не обмежує виборчі права, а лише встановлює "місце та межі" голосування.

За його словами, у виборчих правах громадян, які перебувають в іншій країні, нічого не змінюється.

"Зміна стосується процедури й означає, що, як і на місцевих виборах, голосувати на парламентських виборах можна буде лише в межах державної території Грузії. Як і раніше, кожен громадянин Грузії матиме повне право та можливість брати участь у виборах. Єдина умова – раз на чотири роки приїхати на батьківщину та проголосувати на території Грузії", – сказав спікер парламенту країни.

Він додав, що інфраструктура для голосування за межами Грузії більше не створюватиметься.

Папуашвілі запевнив, що це "підвищує стійкість виборів, зменшує вплив зовнішніх гравців і забезпечує більш адекватний та поінформований вибір". Така модель нібито вже діє у Вірменії, Ізраїлі, Мальті та Ірландії.

Він вважає, що "парламентські вибори 2024 року ясно показали, наскільки відкритим та грубим може бути інформаційний та політичний тиск ззовні на виборців". Спікер грузинського парламенту також заявив, що до чинного Виборчого кодексу буде внесено й інші зміни, проте поки що не уточнив, які саме.