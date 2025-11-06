У Грузії розпочали нове кримінальне переслідування Саакашвілі та ще сімох опозиціонерів

Міхеїл Саакашвілі (Фото: Irakli Gedenidze/EPA)

У Грузії розпочато кримінальне переслідування восьми опозиціонерів за статтями про саботаж та заклики до повалення влади, дехто з них вже перебуває під вартою. Про це повідомило Ехо Кавказу.

6 листопада прокуратура Грузії поінформувала про початок кримінального переслідування восьми опозиційних політиків – колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, а також Георгія Вашадзе, Ніки Гварамії, Ніки Мелія, Зураба Джапарідзе, Елене Хоштарія, Мамукі Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе.

Генпрокурор Грузії Георгій Гваракідзе заявив, що справу порушено спільно прокуратурою, Службою державної безпеки та Міністерством внутрішніх справ за фактами "злочинів проти держави – саботажу, сприяння ворожій діяльності іноземної держави, фінансування дій, спрямованих проти конституційного ладу та національної безпеки, а також за звинуваченнями у закликах до повалення влади".

За його словами, нібито після початку повномасштабної війни Росії проти України, "у той час як уряд Грузії обрав курс на збереження миру і відмовився вводити економічні санкції проти Росії", деякі лідери опозиційних партій нібито передавали представникам іноземних держав інформацію про імпорт нафтопродуктів та становище у грузинському військовому секторі.

Слідство стверджує, що з їхнього боку поширювалася "хибна інформація про те, що повітряний простір Грузії використовується для постачання іранських безпілотників до Росії".

Крім того, за даними прокуратури, Хоштарія, Джапарідзе та Вашадзе передавали іноземним партнерам списки посадовців та інші документи для запровадження санкцій проти громадян Грузії.

Гваракідзе стверджує, що після парламентських виборів 2024 року сім вищевказаних опозиційних лідерів "почали закликати до радикалізації вуличних протестів, революції, повалення влади, блокування державних будівель та опору правоохоронцям".

А Саакашвілі, за версією слідства, використовуючи свої сторінки в соціальних мережах та відеозвернення, публічно закликав прихильників до "боротьби та агресивного опору", а також до захоплення урядових будівель та "повалення режиму".

13 червня 2025 року повідомлялося, що заарештували третього лідера грузинського опозиційного об’єднання партій "Коаліція за зміни" Гварамію.

До цього за аналогічною справою вже заарештували трьох політиків, серед яких два є лідерами "Коаліції за зміни". Йдеться про Мелію та Джапарідзе.