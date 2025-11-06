В Грузии начали новое уголовное преследование Саакашвили и еще семерых оппозиционеров
В Грузии начато уголовное преследование восьми оппозиционеров по статьям о саботаже и призывах к свержению власти, некоторые из них уже находятся под стражей. Об этом сообщило Эхо Кавказа.
6 ноября прокуратура Грузии проинформировала о начале уголовного преследования восьми оппозиционных политиков – бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, а также Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе заявил, что дело возбуждено совместно прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел по фактам "преступлений против государства – саботажа, содействия враждебной деятельности иностранного государства, финансирования действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности, а также по обвинениям в призывах к свержению власти".
По его словам, якобы после начала полномасштабной войны России против Украины, "в то время как правительство Грузии избрало курс на сохранение мира и отказалось вводить экономические санкции против России", некоторые лидеры оппозиционных партий якобы передавали представителям иностранных государств информацию об импорте нефтепродуктов и положении в грузинском военном секторе.
Следствие утверждает, что с их стороны распространялась "ложная информация о том, что воздушное пространство Грузии используется для поставки иранских беспилотников в Россию".
Кроме того, по данным прокуратуры, Хоштария, Джапаридзе и Вашадзе передавали иностранным партнерам списки должностных лиц и другие документы для введения санкций против граждан Грузии.
Гваракидзе утверждает, что после парламентских выборов 2024 года семь вышеуказанных оппозиционных лидеров "начали призывать к радикализации уличных протестов, революции, свержению власти, блокированию государственных зданий и сопротивлению правоохранителям".
А Саакашвили, по версии следствия, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, публично призвал сторонников к "борьбе и агрессивному сопротивлению", а также к захвату правительственных зданий и "свержению режима".
- 13 июня 2025 года сообщалось, что арестовали третьего лидера грузинского оппозиционного объединения партий "Коалиция за перемены" Гварамию.
- До этого по аналогичному делу уже арестовали трех политиков, среди которых два являются лидерами "Коалиции за перемены". Речь идет о Мелии и Джапаридзе.
Комментарии (0)