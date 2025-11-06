В Грузии начали новое уголовное преследование Саакашвили и еще семерых оппозиционеров

Михеил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze/EPA)

В Грузии начато уголовное преследование восьми оппозиционеров по статьям о саботаже и призывах к свержению власти, некоторые из них уже находятся под стражей. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

6 ноября прокуратура Грузии проинформировала о начале уголовного преследования восьми оппозиционных политиков – бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, а также Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе заявил, что дело возбуждено совместно прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел по фактам "преступлений против государства – саботажа, содействия враждебной деятельности иностранного государства, финансирования действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности, а также по обвинениям в призывах к свержению власти".

По его словам, якобы после начала полномасштабной войны России против Украины, "в то время как правительство Грузии избрало курс на сохранение мира и отказалось вводить экономические санкции против России", некоторые лидеры оппозиционных партий якобы передавали представителям иностранных государств информацию об импорте нефтепродуктов и положении в грузинском военном секторе.

Следствие утверждает, что с их стороны распространялась "ложная информация о том, что воздушное пространство Грузии используется для поставки иранских беспилотников в Россию".

Кроме того, по данным прокуратуры, Хоштария, Джапаридзе и Вашадзе передавали иностранным партнерам списки должностных лиц и другие документы для введения санкций против граждан Грузии.

Гваракидзе утверждает, что после парламентских выборов 2024 года семь вышеуказанных оппозиционных лидеров "начали призывать к радикализации уличных протестов, революции, свержению власти, блокированию государственных зданий и сопротивлению правоохранителям".

А Саакашвили, по версии следствия, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, публично призвал сторонников к "борьбе и агрессивному сопротивлению", а также к захвату правительственных зданий и "свержению режима".

13 июня 2025 года сообщалось, что арестовали третьего лидера грузинского оппозиционного объединения партий "Коалиция за перемены" Гварамию.

До этого по аналогичному делу уже арестовали трех политиков, среди которых два являются лидерами "Коалиции за перемены". Речь идет о Мелии и Джапаридзе.