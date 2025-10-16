В Грузии главу МИД Финляндии оштрафовали за якобы перекрытие дороги на митинге
Министерство внутренних дел Грузии оштрафовало действующую главу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за якобы перекрытие дороги во время акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщило медиа News Georgia.
Сумма штрафа составила 5000 лари, что эквивалентно более $1800.
Пока неизвестно, вручили ли чиновнице протокол об административном нарушении и успела ли она заплатить штраф, прежде чем покинула Грузию.
Глава МИД Финляндии находилась в Тбилиси с официальным визитом 14-15 октября. Во вторник она присоединилась к участникам антиправительственной акции на проспекте Руставели. По данным грузинского МВД, участники якобы перекрыли дорогу.
Валтонен заявила, что пришла на митинг, так как хотела высказаться в поддержку свободы слова в Грузии.
Накануне стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с чиновницей из-за того, что та участвовала в "незаконной акции" и делала "ложные заявления" о стране.
- С ноября 2024 года в Грузии продолжаются протесты после заявления премьера страны о приостановлении движения в ЕС.
- 4 октября 2025 года состоялись выборы в органы местной власти, на которых ЦИК объявила победителем правящую "Грузинскую мечту". Это спровоцировало новую волну митингов.
- Премьер Грузии обвинил участники акции в попытке госпереворота, при этом полиция применила силу против митингующих.
- 13 октября сообщалось, что в Грузии правящая партия подготовила очередные поправки в законодательство, ограничивающие проведение уличных акций.
