У Грузії главу МЗС Фінляндії оштрафували за нібито перекриття дороги на мітингу

Еліна Валтонен (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Міністерство внутрішніх справ Грузії оштрафувало чинну очільницю Організації з безпеки й співробітництва в Європі, міністерку закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен за нібито перекриття дороги під час акції протесту в Тбілісі. Про це повідомило медіа News Georgia.

Сума штрафу становила 5000 ларі, що еквівалентно понад $1800.

Наразі невідомо, чи вручили посадовиці протокол про адміністративне порушення і чи встигла вона заплатити штраф, перш ніж залишила Грузію.

Глава МЗС Фінляндії перебувала у Тбілісі з офіційним візитом 14-15 жовтня. У вівторок вона приєдналася до учасників антиурядової акції на проспекті Руставелі. За даними грузинського МВС, учасники нібито перекрили дорогу.

Валтонен заявила, що прийшла на мітинг, адже хотіла висловитись на підтримку свободи слова в Грузії.

Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе скасував зустріч із посадовицею через те, що та брала участь у "незаконній акції" і робила "неправдиві заяви" про країну.