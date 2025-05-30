В Грузии взяли под стражу второго лидера оппозиции за неделю

Мера пресечения была применена к лидеру оппозиционного блока "Коалиция за перемены" Ники Мелии

Ника Мелия (Фото: wikipedia)

Суд Тбилиси 30 мая заключил под стражу одного из лидеров оппозиционного блока "Коалиция за перемены" Нику Мелию за невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии. Он стал вторым за неделю лидером оппозиции, к которому предприняты такие действия. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Мелия был задержан накануне за отказ явиться на парламентское расследование по поводу вероятных преступлений, совершенных во времена бывшего президента Михаила Саакашвили, в период с 2004 по 2012 год.

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На следующий день суд принял для Мелии меру пресечения в виде заключения под стражу при расследовании дела о невыполнении требований комиссии. Уголовный кодекс Грузии предусматривает за это штраф или лишение свободы сроком до года.

Сообщается, что во время объявления решения о мере пресечения Мелия со скамьи подсудимых облил судью водой. Оппозиционера вывели из зала заседаний.

На прошлой неделе суд взял под стражу другого лидера "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе на тех же основаниях. Джапаридзе также отказался свидетельствовать временной комиссии парламента.

Ранее в мае Тбилисский городской суд заменил меру пресечения в виде залога, назначенную бывшему министру обороны Ираклию Окруашвили, на содержание под стражей. Он был арестован прямо в зале суда по обвинению в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии, созданной для изучения деятельности правительства Национального движения (2004 – 2012 годы).