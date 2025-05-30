У Грузії взяли під варту другого лідера опозиції за тиждень

Запобіжний захід було вжито до лідера опозиційного блоку "Коаліція за зміни" Ніки Мелії

Ніка Мелія (Фото: wikipedia)

Суд Тбілісі 30 травня взяв під варту одного з лідерів опозиційного блоку "Коаліція за зміни" Ніку Мелію за невиконання вимог тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії. Він став другим за тиждень лідером опозиції, до якого вжито таких дій. Про це повідомляє Reuters.

За даними агенції, Мелію було затримано напередодні за відмову з'явитися на парламентське розслідування щодо ймовірних злочинів, скоєних за часів ув'язненого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у період з 2004 до 2012 року.

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Наступного дня суд ухвалив для Мелії запобіжний захід у вигляді взяття під варту під час розслідування справи про невиконання вимог комісії. Кримінальний кодекс Грузії передбачає за це штраф або позбавлення волі на строк до року.

Повідомляється, що під час оголошення рішення про запобіжний захід Мелія з лави підсудних облив суддю водою. Опозиціонера вивели із залу засідань.

Минулого тижня суд взяв під варту іншого одного лідера "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе на тих же підставах. Джапарідзе також відмовився свідчити тимчасовій комісії парламенту.

Раніше у травні Тбіліський міський суд замінив запобіжний захід у вигляді застави, призначений колишньому міністру оборони Іраклію Окруашвілі, на тримання під вартою. Його заарештували прямо в залі суду за звинувачення у невиконанні вимог тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії, створеної для вивчення правління уряду Національного руху (2004 – 2012 роки).