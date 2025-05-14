В Грузії заарештували ексміністра оборони Окруашвілі, який захищав Ірпінь та Гостомель

Іраклій Окруашвілі (Фото: Іраклій Окруашвілі/nv)

Тбіліський міський суд замінив запобіжний захід у вигляді застави, призначений колишньому міністру оборони Іраклію Окруашвілі, на тримання під вартою. Його заарештували прямо в залі суду. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

Окруашвілі звинувачують у невиконанні вимог тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії, створеної для вивчення правління уряду Національного руху (2004 – 2012 роки).

Як повідомляє видання, 26 березня його викликали до комісії у зв'язку з подіями російсько-грузинської війни 2008 року, але Окруашвілі відмовився від пояснень.

За невиконання вимог комісії йому було висунуто звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

Тбіліський міський суд обрав Окруашвілі запобіжний захід під заставу у розмірі 20 000 ларі та заборонив перетинати кордон Грузії до завершення справи.

Колишній міністр оборони Грузії відмовився сплачувати заставу, тому після закінчення терміну сплати його було заарештовано.

На початку повномасштабного вторгнення Іраклій Окруашвілі приїхав до України разом з іншими грузинськими добровольцями та брав участь у боях за Ірпінь та Гостомель.

Окруашвілі обіймав посаду міністра оборони Грузії протягом 2004–2006 років. До цього він був міністром внутрішніх справ та генеральним прокурором, а після очолював міністерство економіки.