В Грузии арестовали экс-министра обороны Окруашвили, защищавшего Ирпень и Гостомель

Ираклий Окруашвили (Фото: Ираклий Окруашвили/nv)

Тбилисский городской суд заменил меру пресечения в виде залога, назначенную бывшему министру обороны Ираклию Окруашвили, на содержание под стражей. Его арестовали прямо в зале суда. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Окруашвили обвиняют в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии, созданной для изучения правления правительства Национального движения (2004-2012 годы).

Как сообщает издание, 26 марта он был вызван в комиссию в связи с событиями российско-грузинской войны 2008 года, но Окруашвили отказался от объяснений.

За невыполнение требований комиссии ему были предъявлены обвинения по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей штраф или лишение свободы сроком до одного года.

Тбилисский городской суд избрал Окруашвили меру пресечения под залог в размере 20 000 лари и запретил пересекать границу Грузии до завершения дела.

Бывший министр обороны Грузии отказался платить залог, поэтому по истечении срока уплаты он был арестован.

В начале полномасштабного вторжения Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с другими грузинскими добровольцами и участвовал в боях за Ирпень и Гостомель.

Окруашвили занимал должность министра обороны Грузии в течение 2004–2006 годов. До этого он был министром внутренних дел и генеральным прокурором, а затем возглавлял министерство экономики.