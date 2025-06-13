У Грузії заарештували вже третього лідера опозиції

Ніку Гварамію поміщено під варту за тією ж справою, що і двох інших лідерів блоку "Коаліція за зміни"

Ніка Гварамія (Фото: wikipedia)

Третього лідера грузинського опозиційного об’єднання партій "Коаліція за зміни" Ніку Гварамію заарештували за невиконання вимог тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії. Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Раніше Гварамія відмовився свідчити перед парламентською комісією, яка розслідує ймовірні правопорушення за часів колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, який перебував при владі з 2004 по 2012 рік.

В рамках розслідування справи за неявку до комісії опозиціонеру була призначена застава, яку Гварамія відмовився вносити. Після цього Тбіліський міський суд замінив йому запобіжний захід на взяття під варту.

"Справу сфабриковано та порушено проти всіх тих політиків, які не з’явилися до комісії, фактично створеної всупереч Конституції. Я підкоряюся Конституції Грузії, а не конституції "Мрії" (керівної партії "Грузинська мрія". – Ред.)", – заявив Гварамія.

За аналогічною справою вже заарештували трьох політиків, серед яких два є лідерами "Коаліції за зміни". Це Ніка Мелія та Зураб Джапарідзе.

Також за неявку до парламентської комісії заарештований ексміністр оборони Іраклій Окруашвілі.

Четверта лідерка блоку "Коаліція за зміни" Елена Хоштарія наразі на волі, але проти неї розглядається інша судова справа за образу членів керівної партії "Грузинська мрія".