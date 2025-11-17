Власти Грузии хотят запретить гражданам голосовать на выборах из-за рубежа

Инфраструктура для голосования на выборах в парламент за пределами Грузии больше не будет создаваться, заявил Шалва Папуашвили

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Правящая партия Грузии собирается запретить гражданам страны, проживающим за ее пределами, участвовать в выборах из-за рубежа. Об этом сообщило Эхо Кавказа со ссылкой на заявление спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

Согласно действующему Избирательному кодексу страны нерезиденты не могут голосовать на муниципальных выборах, но имеют право участвовать в парламентских, для чего за рубежом открываются избирательные участки.

После изменений в законодательство граждане смогут голосовать на выборах в парламент Грузии только на территории страны по аналогии с муниципальными выборами. По утверждению Папуашвили, это нововведение не ограничивает избирательные права, а лишь устанавливает "место и границы" голосования.

По его словам, в избирательных правах граждан, находящихся в другой стране, ничего не меняется.

"Изменение касается процедуры и означает, что, как и на местных выборах, голосовать на парламентских выборах можно будет только в пределах государственной территории Грузии. Как и раньше, каждый гражданин Грузии будет иметь полное право и возможность участвовать в выборах. Единственное условие – раз в четыре года приехать на родину и проголосовать на территории Грузии", — сказал спикер парламента страны.

Он добавил, что инфраструктура для голосования за пределами Грузии больше не будет создаваться.

Папуашвили заверил, что это "повышает устойчивость выборов, уменьшает влияние внешних игроков и обеспечивает более адекватный и информированный выбор". Такая модель якобы уже действует в Армении, Израиле, Мальте и Ирландии.

Он считает, что "парламентские выборы 2024 года ясно показали, насколько открытым и грубым может быть информационное и политическое давление извне на избирателей". Спикер грузинского парламента также заявил, что в действующий Избирательный кодекс будут внесены и другие изменения, однако пока не уточнил какие именно.