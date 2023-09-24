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Влада Ірану стверджує, що запобігла великому теракту з одночасним вибухом 30 бомб

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 23:14
Влада Ірану стверджує, що запобігла великому теракту з одночасним вибухом 30 бомб - Фото
Президент Ірану Ібрагім Раїсі (Фото - EPA)

Влада Ірану заявила, що служби безпеки запобігли масштабному теракту в Тегерані, який готували бойовики ІДІЛ. Про це повідомляє державне інформагентство Tasnim.

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Як повідомляє агентство з посиланням на офіційних представників розвідки, у Тегерані знешкоджено 30 бомб, які повинні були вибухнути одночасно в людних місцях, і затримано 28 терористів, пов'язаних з Ісламською державою.

Як повідомляється, деякі з учасників змови є членами ІДІЛ, інші раніше були пов'язані з угрупованнями в Сирії, Афганістані, Пакистані та іракському Курдистані. Спецслужби також зазначають, що планування операції було "надто витонченим" порівняно з іншими операціями терористів Ісламської Держави, і натякають на "сіоністський слід".

  • ІДІЛ заявив про свою відповідальність за напад на мечеть шиїта в жовтні 2022 року в місті Шираз, де було вбито 15 людей.

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Сергій Бережний
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Іранблизький східІДІЛтеракт
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