Влада Ірану стверджує, що запобігла великому теракту з одночасним вибухом 30 бомб

Влада Ірану заявила, що служби безпеки запобігли масштабному теракту в Тегерані, який готували бойовики ІДІЛ. Про це повідомляє державне інформагентство Tasnim.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомляє агентство з посиланням на офіційних представників розвідки, у Тегерані знешкоджено 30 бомб, які повинні були вибухнути одночасно в людних місцях, і затримано 28 терористів, пов'язаних з Ісламською державою.

Як повідомляється, деякі з учасників змови є членами ІДІЛ, інші раніше були пов'язані з угрупованнями в Сирії, Афганістані, Пакистані та іракському Курдистані. Спецслужби також зазначають, що планування операції було "надто витонченим" порівняно з іншими операціями терористів Ісламської Держави, і натякають на "сіоністський слід".

ІДІЛ заявив про свою відповідальність за напад на мечеть шиїта в жовтні 2022 року в місті Шираз, де було вбито 15 людей.

Читайте також: Глава Моссаду заявив, що Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.