Власти Ирана утверждают, что предотвратили крупный теракт с одновременным взрывом 30 бомб

Власти Ирана заявили, что службы безопасности предотвратили масштабный теракт в Тегеране, который готовили боевики ИГИЛ. Об этом сообщает государственное информагентство Tasnim.

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Как сообщает агентство со ссылкой на официальных представителей разведки, в Тегеране обезврежены 30 бомб, которые должны были взорваться одновременно в людных местах, и задержаны 28 террористов, связанных с Исламским государством.

Как сообщается, некоторые из участников заговора являются членами ИГИЛ, а другие ранее были связаны с группировками в Сирии, Афганистане, Пакистане и иракском Курдистане. Спецслужбы также отмечают, что планирование операции было "слишком изощренным" по сравнению с другими операциями террористов Исламского Государства, и намекают на "сионистский след".

ИГИЛ заявил о своей ответственности за нападение на шиитскую мечеть в октябре 2022 года в городе Шираз, где были убиты 15 человек.

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