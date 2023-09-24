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Власти Ирана утверждают, что предотвратили крупный теракт с одновременным взрывом 30 бомб

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 23:14
Власти Ирана утверждают, что предотвратили крупный теракт с одновременным взрывом 30 бомб - Фото
Президент Ирана Ибрагим Раиси (Фото - EPA)

Власти Ирана заявили, что службы безопасности предотвратили масштабный теракт в Тегеране, который готовили боевики ИГИЛ. Об этом сообщает государственное информагентство Tasnim.

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Как сообщает агентство со ссылкой на официальных представителей разведки, в Тегеране обезврежены 30 бомб, которые должны были взорваться одновременно в людных местах, и задержаны 28 террористов, связанных с Исламским государством.

Как сообщается, некоторые из участников заговора являются членами ИГИЛ, а другие ранее были связаны с группировками в Сирии, Афганистане, Пакистане и иракском Курдистане. Спецслужбы также отмечают, что планирование операции было "слишком изощренным" по сравнению с другими операциями террористов Исламского Государства, и намекают на "сионистский след".    

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Сергей Бережной
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