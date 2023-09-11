Глава Моссада заявил, что Иран хочет передать России ракеты малой и большой дальности
Директор Моссада Дэвид Барнеа заявил, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности. Об этом он сообщил на ежегодной конференции Института контртеррористической политики (ИКТ) при Университете Рейхмана в Герцлии, цитирует его Times of Israel.
О каком конкретно типе вооружения идет речь он не уточнил.
Барреа также заявил, что предыдущие попытки Ирана передать россиянам ракеты были сорваны.
"У меня такое ощущение, что скоро будет сорвано еще больше сделок. Мы опасаемся, что россияне передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", — подчеркнул глава Моссада.
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