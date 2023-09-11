Глава Моссаду заявив, що Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності

Директор Моссаду Девід Барнеа заявив, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності. Про це він повідомив на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики (ІКТ) при Університеті Рейхмана у Герцлії, цитує його Times of Israel.

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За його словами, окрім дронів-камікадзе Shahed-136 Тегеран має намір надати Москві ракети малої та великої дальності.

Про який саме тип озброєння йдеться, він не уточнив.

Барреа також заявив, що попередні спроби Ірану передати росіянам ракети було зірвано.

"У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасна зброя, яка безумовно поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", — наголосив голова Моссаду.

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