RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава Моссаду заявив, що Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 11:04
Глава Моссаду заявив, що Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності - Фото
Аятолла Алі Хаменеї (Фото: його пресслужба)

Директор Моссаду Девід Барнеа заявив, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності. Про це він повідомив на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики (ІКТ) при Університеті Рейхмана у Герцлії, цитує його Times of Israel.

За його словами, окрім дронів-камікадзе Shahed-136 Тегеран має намір надати Москві ракети малої та великої дальності.

Про який саме тип озброєння йдеться, він не уточнив.

Барреа також заявив, що попередні спроби Ірану передати росіянам ракети було зірвано.

"У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасна зброя, яка безумовно поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", — наголосив голова Моссаду.

Читайте також: США домовляються з Іраном про припинення постачання безпілотників Росії – FT

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаракетиІранвійськова допомогаShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 