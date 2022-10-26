В результате нападения на святыню мусульман-шиитов в Иране погибли 13 человек – видео

В результате нападения на святыню мусульман-шиитов в иранском городе Шираз в среду погибли 13 человек. Президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал, что нападение, в котором он подозревает радикальных мусульман-суннитов, не останется без ответа. Об этом сообщает Reuters.

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Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что в результате инцидента в Ширазе было ранено много людей, и число погибших может возрасти. Он обвинил охватившие Иран протесты в подготовке почвы для таких "террористических атак".

"Опыт показывает, что враги Ирана, не сумев внести раскол в сплоченные ряды нации, мстят насилием и террором. Это преступление точно не останется без ответа, и силы безопасности и правопорядка преподнесут урок тем, кто задумал и совершил нападение", – сказал Раиси.

По предварительным данным, в нападении участвовали трое боевиков. Государственное информационное агентство IRNA охарактеризовало их как "террористов-такфиритов" (ярлык, используемый официальными лицами преимущественно шиитского Ирана для обозначения бескомпромиссных вооруженных суннитских исламистских группировок).

Однако позже начальник местной полиции заявил, что нападение совершил один боевик, и он был задержан.

Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что нападавший выстрелил в работника у входа в храм, затем его винтовка заклинила, за ним погнались прохожие.

Мужчине удалось починить винтовку и открыть огонь по преследователям, потом он вошел во двор храма и расстрелял верующих. По данным агентства, среди погибших есть несколько женщин и детей.

По словам свидетеля, нападение произошло в тот же день, когда иранские силы безопасности открыли огонь по скорбящим, собравшимся в родном городе Амини Махсы, из-за смерти которой в полицейском участке в Иране начались протесты.

Полуофициальное информационное агентство ISNA сообщило, что на кладбище собралось около 10 000 человек.

21 сентября в Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. Власти утверждают – из-за сердечного приступа, но ее семья говорит, что у девушки не было проблем со здоровьем.

22 октября десятки тысяч человек собрались в столице Германии, чтобы выразить солидарность с антиправительственными демонстрантами в Иране

Вадим Ребрина

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