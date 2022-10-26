UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В результате нападения на святыню мусульман-шиитов в Иране погибли 13 человек – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 22:25
В результате нападения на святыню мусульман-шиитов в Иране погибли 13 человек – видео - Фото
Скриншот с видео

В результате нападения на святыню мусульман-шиитов в иранском городе Шираз в среду погибли 13 человек. Президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал, что нападение, в котором он подозревает радикальных мусульман-суннитов, не останется без ответа. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что в результате инцидента в Ширазе было ранено много людей, и число погибших может возрасти. Он обвинил охватившие Иран протесты в подготовке почвы для таких "террористических атак".

"Опыт показывает, что враги Ирана, не сумев внести раскол в сплоченные ряды нации, мстят насилием и террором. Это преступление точно не останется без ответа, и силы безопасности и правопорядка преподнесут урок тем, кто задумал и совершил нападение", – сказал Раиси.

По предварительным данным, в нападении участвовали трое боевиков. Государственное информационное агентство IRNA охарактеризовало их как "террористов-такфиритов" (ярлык, используемый официальными лицами преимущественно шиитского Ирана для обозначения бескомпромиссных вооруженных суннитских исламистских группировок).

Однако позже начальник местной полиции заявил, что нападение совершил один боевик, и он был задержан.

Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что нападавший выстрелил в работника у входа в храм, затем его винтовка заклинила, за ним погнались прохожие.

Мужчине удалось починить винтовку и открыть огонь по преследователям, потом он вошел во двор храма и расстрелял верующих. По данным агентства, среди погибших есть несколько женщин и детей.

По словам свидетеля, нападение произошло в тот же день, когда иранские силы безопасности открыли огонь по скорбящим, собравшимся в родном городе Амини Махсы, из-за смерти которой в полицейском участке в Иране начались протесты.

Полуофициальное информационное агентство ISNA сообщило, что на кладбище собралось около 10 000 человек.

  • 21 сентября в Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. Власти утверждают – из-за сердечного приступа, но ее семья говорит, что у девушки не было проблем со здоровьем.
  • 22 октября десятки тысяч человек собрались в столице Германии, чтобы выразить солидарность с антиправительственными демонстрантами в Иране
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран терроризм ислам
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 