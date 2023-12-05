Виверження вулкана Мерапі в Індонезії: 23 альпіністи загинули, 18 поки що на схилі – відео

Виверження Мерапі (Фото - EPA)

Число підтверджених і "вкрай імовірних" жертв раптового виверження вулкана Мерапі в Індонезії досягло 23 людей. Про це повідомляє Associated Press.

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Виверження Мерапі почалося 3 грудня без попередніх ознак, які б дозволили попередити групи альпіністів, які перебували на горі, зокрема у безпосередній близькості від вершини, заявили представники влади провінції Західна Суматра. Коли Мерапі вибухнув, величезний стовп гарячого попелу викинуло на висоту до 3 км, потім хмара поширилася на кілька кілометрів довкола.

Після початку виверження понад 50 альпіністів було евакуйовано зі схилів, 11 осіб, які перебували у безпосередній близькості від вершини, було визнано загиблими.

4 грудня відбулося друге виверження вулкана, яке викинуло хмару гарячого попелу заввишки близько 800 метрів. Через це рятувальні операції було тимчасово зупинено.

Еді Мардіанто, заступник начальника поліції Західної Суматри, повідомив, що кілька тіл було знайдено "лише за кілька метрів" від центру виверження. За його словами, знайдено тіла п'яти загиблих альпіністів, ще 18 вважаються загиблими, оскільки були дуже близько до місця виверження. Операції з їхнього пошуку тривають.

У мережі також з'явились відео із проханнями про допомогу від постраждалих на схилі.

За даними Індонезійського центру вулканології, Мерапі з 2011 залишається вулканом третього (з чотирьох) рівня небезпеки. Цей рівень забороняє альпіністам та місцевим жителям наближатися до вершини менше ніж на 3 км. Усі альпіністські групи, які хотіли піднятися на гору нижче за зону безпеки, мали пройти обов'язкову онлайн-реєстрацію.

Місцеві чиновники визнали, що багато альпіністів та місцевих жителів нехтували забороною, тому неможливо встановити кількість людей, які в момент виверження перебували на схилах.

У селах на схилах Мерапі живуть близько 1400 людей, найближчі будинки розташовані приблизно за 5–6 км від вершини.

Мерапі залишається активним після виверження у січні 2023 року, яке обійшлося без жертв. Він входить до більш ніж 120 активних вулканів Індонезії.

12 листопада 2023 року в Ісландії було оголошено надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана Фаградальсф'ядль.

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