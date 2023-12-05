Извержение вулкана Мерапи в Индонезии: 23 альпиниста погибли, 18 пока на склоне – видео

Число подтвержденных и "крайне вероятных" жертв внезапного извержения вулкана Мерапи в Индонезии достигло 23 человек

Извержение Мерапи (Фото - EPA)

Число подтвержденных и "крайне вероятных" жертв внезапного извержения вулкана Мерапи в Индонезии достигло 23 человек. Об этом сообщает Associated Press.

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Извержение Мерапи началось 3 декабря без предварительных признаков, которые позволили бы предупредить группы альпинистов, которые находились на горе, в том числе в непосредственной близости от вершины, заявили представители властей провинции Западная Суматра. Когда Мерапи взорвался, огромный столб горячего пепла выбросило на высоту до 3 км, затем облако распространилось на несколько километров вокруг.

После начала извержения более 50 альпинистов были эвакуированы со склонов, 11 человек, которые находились в непосредственной близости от вершины, были признаны погибшими.

4 декабря произошло второе извержение вулкана, которое выбросило тучу горячего пепла высотой около 800 метров. Из-за этого спасательные операции были временно остановлены.

Эди Мардианто, заместитель начальника полиции Западной Суматры, сообщил, что несколько тел были найдены "всего в нескольких метрах" от центра извержения. По его словам, найдены тела пяти погибших альпинистов, еще 18 считаются погибшими, поскольку находились очень близко к месту извержения. Операции по их поиску продолжаются.

В сети также появились видео с просьбами о помощи от пострадавших на склоне.

По данным Индонезийского центра вулканологии, Мерапи с 2011 года остается вулканом третьего (из четырех) уровня опасности. Этот уровень запрещает альпинистам и местным жителям приближаться к вершине ближе чем на 3 км. Все альпинистские группы, которые хотели подняться на гору ниже зоны безопасности, должны были пройти обязательную онлайн-регистрацию.

Местные чиновники признали, что многие альпинисты и местные жители пренебрегали запретом, поэтому невозможно установить количество людей, которые в момент извержения находились на склонах.

В деревнях на склонах Мерапи жиут около 1400 человек, ближайшие дома расположены примерно в 5–6 км от вершины.

Мерапи остается активным после извержения в январе 2023 года, которое обошлось без жертв. Он входит в число более чем 120 действующих вулканов Индонезии.

12 ноября 2023 года в Исландии было объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой извержения вулкана Фаградальсфьядль.

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