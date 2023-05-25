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Японія засікла російські розвідувальні літаки над Тихим океаном і Японським морем

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 13:45
Японія засікла російські розвідувальні літаки над Тихим океаном і Японським морем - Фото
Іл-20 (скриншот з відео)

Японія підняла реактивні винищувачі після того, як помітила російські військові літаки над Тихим океаном і Японським морем. Про це повідомляє Sky News з посиланням на Міноборони Японії.

Там заявили, що виявили один російський літак збору інформації Іл-20, який курсував від Охотського моря до Тихого океану і назад.

Ще один Іл-20 було виявлено біля острова Садо, згодом він повернув у бік континенту.

  • 26 квітня 2023 року ВПС НАТО перехопили над Балтійським морем три російські військові літаки, вони летіли з відключеними транспондерами.
  • 24 травня Міністерство оборони США підтвердило інформацію про взаємодію між двома стратегічними бомбардувальниками В-1 Сполучених Штатів та російськими літаками над Балтійським морем.
Вадим Ребрина
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японіяІл-20
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