Японія засікла російські розвідувальні літаки над Тихим океаном і Японським морем

Японія підняла реактивні винищувачі після того, як помітила російські військові літаки над Тихим океаном і Японським морем. Про це повідомляє Sky News з посиланням на Міноборони Японії.

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Там заявили, що виявили один російський літак збору інформації Іл-20, який курсував від Охотського моря до Тихого океану і назад.

Ще один Іл-20 було виявлено біля острова Садо, згодом він повернув у бік континенту.

26 квітня 2023 року ВПС НАТО перехопили над Балтійським морем три російські військові літаки, вони летіли з відключеними транспондерами.

24 травня Міністерство оборони США підтвердило інформацію про взаємодію між двома стратегічними бомбардувальниками В-1 Сполучених Штатів та російськими літаками над Балтійським морем.

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