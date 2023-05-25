Япония засекла российские разведывательные самолеты над Тихим океаном и Японским морем

Япония подняла реактивные истребители после того, как заметила российские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минобороны Японии.

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Там заявили, что обнаружили один российский самолет сбора информации Ил-20, курсировавший от Охотского моря к Тихому океану и обратно.

Еще один Ил-20 был обнаружен у острова Садо, впоследствии он повернул в сторону континента.

26 апреля 2023 года ВВС НАТО перехватили над Балтийским морем три российских военных самолета, они летели с отключенными транспондерами.

24 мая Министерство обороны США подтвердило информацию о взаимодействии между двумя стратегическими бомбардировщиками В-1 Соединенных Штатов и российскими самолетами над Балтийским морем.

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