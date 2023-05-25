UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Япония засекла российские разведывательные самолеты над Тихим океаном и Японским морем

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 13:45
Япония засекла российские разведывательные самолеты над Тихим океаном и Японским морем - Фото
Ил-20 (скриншот с видео)

Япония подняла реактивные истребители после того, как заметила российские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минобороны Японии.

Там заявили, что обнаружили один российский самолет сбора информации Ил-20, курсировавший от Охотского моря к Тихому океану и обратно.

Еще один Ил-20 был обнаружен у острова Садо, впоследствии он повернул в сторону континента.

  • 26 апреля 2023 года ВВС НАТО перехватили над Балтийским морем три российских военных самолета, они летели с отключенными транспондерами.
  • 24 мая Министерство обороны США подтвердило информацию о взаимодействии между двумя стратегическими бомбардировщиками В-1 Соединенных Штатов и российскими самолетами над Балтийским морем.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
японияил-20
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 